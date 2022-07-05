تجميد أموال الغنوشي والجبالي وعدد من أفراد عائلتهما

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس إذنا قضائيا بتجميد حسابات بنكية وأرصدة مالية لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وابنه معاذ الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام، ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي وابنتيه وعدد من المتهمين في القضية المتعلقة بجمعية » نماء تونس » .

وقد أرسلت اللجنة التونسية للتحاليل المالية التي يرأسها محافظ البنك المركزي مروان العباسي اليوم الثلاثاء، إشعارا إلى البنوك والديوان الوطني للبريد يتضمن الإذن القضائي بتجميد حسابات بنكية وأرصدة مالية للمعنيين وموافاة قاضي التحقيق بالبيانات والمعلومات المتعلقة بالتنفيذ كمدّه بكافة كشوفات الأرصدة.

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