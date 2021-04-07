تجميد أموال 129 شخصاً وجمعية للاشتباه بتمويلهم الإرهاب

أعلن رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب منير الكسيكسي خلال ندوة صحفية اليوم الأربعاء 7 أفريل 2021، تجميد أموال وموارد اقتصادية لـ 129 شخصاً وجمعية بعد رصد تمويلات مشبوهة من قبل أطراف تونسية وأجنبية لديها اتصالات وتحركات مالية في تونس للاشتباه في تمويلها للإرهاب.

كما أصدرت اللجنة 300 قرار تجديد تجميد أموال وذلك في إطار مراجعة القائمة الوطنية بشكل دوري كل 6 أشهر على الأقل .

وقد جاء تصريح منير الكسيكسي خلال ورشة إطلاق مشروع « دعم النظام التعليمي والفضاءات التعليمية والجامعية من خلال تعزيز حقوق الإنسان وتعليم المواطنة العالمية والتربية على استعمال الإعلامية والمعلوماتية ».

ويأتي هذا المشروع في إطار دعم تنفيذ مخططات العمل الوطنية في مجال التوقي من التطرف العنيف لوزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، من خلال البحث في سبل تطوير وتعزيز نظم التعليم بالمدارس والجامعات عبر ترسيخ قيم التسامح ومنع العنصرية واحترام الآخر وتعزيز القوة « الناعمة » في نظام التعليم واستخدامها كأداة لمنع التطرف العنيف ومكافحته.

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