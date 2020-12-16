تجميد عضوية الطيب راشد بالمجلس الأعلى للقضاء

اخر تحديث : 16/12/2020
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

الطيب راشد

قرر المجلس الأعلى للقضاء اليوم الأربعاء، في اجتماع استثنائي تجميد عضوية الطيب راشد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بالمجلس وبجميع الهيئات التي ينتمي إليها بصفته .
وكان مجلس القضاء العدلي قد قرر بجلسته المنعقدة يوم 24 نوفمبر 2020، رفع الحصانة عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب،
كما قرر مجلس القضاء تعهيد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفحوى التسريبات من شبهات جرائم تتعلق بقضايا الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي وشبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فساد مالي واعلام المجلس بما سيتم اتخاذه من إجراءات، كمراسلة التفقدية العامة بوزارة العدل لمده بمآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة ضد كل من الطيب راشد والبشير العكرمي في أجل أقصاه أسبوعين.


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