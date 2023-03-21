تحجير السفر على المحامية ايناس حراث

أعلنت المحامية إيناس الحراث في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الثلاثاء، أن حاكم التحقيق حجّر عليها السفر، مؤكدة أنها أعلنت سابقا أنها لا تُفكر إطلاقا في مغادرة تراب الجمهورية قبل سقوط ما اعتبرته « انقلابا » .

وأشارت المحامية إلى أن حاكم التحقيق عين موعدا جديدا للإستنطاق في أفريل، مضيفة بقولها: « كل التضامن مع حاكم التحقيق المضطر لإتخاذ قرارات غير مبررة في ظرفية غير مريحة. »

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