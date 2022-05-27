تحجير السفر على راشد الغنوشي

أعلنت مساعدة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بأريانة والناطق باسمها فاطمة بوقطاية في تصريحات إعلامية مساء اليوم الجمعة، أنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة أصدر قرارا بتحجير السفر على جميع المشمولين بالبحث فيما يعرف إعلاميا بقضية « الجهاز السري » للحزب وعددهم 18 شخصا من بينهم راشد الخريجي الغنوشي رئيس الحركة، اثر القضية التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

في المقابل، نفى مساعد الغنوشي بالبرلمان المنحل المكلف بالإعلام و الاتصال ماهر مذيوب في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك، صحة منع الغنوشي من السفر، مؤكدا أنه يمارس عمله بكل حرية.

وكتب مذيوب: « ثاني، و ثالث و رابع… الغنوشي حر طليق، و لا يخطط حاليا للسفر، الا بعد سقوط الانقلاب… قيس، فشلت في فتح و حل جميع مشكلات البلاد، فلا تبحث عن تجمير البايت و اكباش الفداء » .

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