تحجير السفر على راشد الغنوشي في قضية أنستالينغو

أعلن المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2 والناطق الرسمي بها رشدي بن رمضان في صتريح لإذاعة موزاييك اف ام اليوم الجمعة، أن قاضي التحقيق المتعهد بقضية ما يعرف إعلاميا بـ « أنستالينغو » أصدر ليلة أمس الخميس، قرارا بتحجير السفر على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي مثل أمس أمامه و أبقى عليه بحالة سراح .

ووفقا للمتحدث فإن قاضي التحقيق ارتأى الابقاء على المتهم المذكور بحالة سراح مع تحجير السفر عنه في انتظار إستكمال الأبحاث وورود نتائج إختبارات فنية منها ما يتعلق بالاتصالات والمؤيدات الرقمية.

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