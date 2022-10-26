تحجير السفر على والدي الطفلة التي وصلت إلى ايطاليا في رحلة هجرة غير شرعية

أكد مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا في تصريح لإذاعة جوهرة « اف ام » مساء الأربعاء، أن قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب الثالث بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير أصدر قرارا يقضي بتحجير السفر على والدي الطفلة التي وصلت بمفردها إلى ايطاليا على متن مركب هجرة غير شرعية منذ حوالي أسبوع.

وأوضح فريد بن جحا أن القرار صدر لضمان حسن سير البحث باعتبار أنهما تورطا في قضية إهمال شؤون قاصر اضافة إلى معرفتهما بمنظم عملية « الحرقة » وبالإمكان الاستعانة بهما للتعرف عليه.

وأشار بن جحا إلى أن قرار قاضي التحقيق المتعهّد بملف الحال جاء تفاعلا مع القرار القضائي الصادر عن قاضي الأسرة بالمنستير يوم 24 أكتوبر 2022، والذي يقضي بتسليم الطفلة إلى المندوب العام للطفولة وإرجاعها إلى التراب التونسي اعتمادا على مصلحة الطفل الفضلى، وفق قوله.

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