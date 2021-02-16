تحجير السفر على 6 مسؤولين كبار بالدولة في قضية القمح الفاسد

أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في باجة رياض بن بكري في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء 16 فيفري 2021، أن النيابة العمومية بباجة أصدرت اليوم قرارا بتحجير السفر على 6 مسؤولين كبار سابقين في الدولة بينهم وزير فلاحة سابق وبينهم أيضا مسؤولين حاليا في الدولة.

وأكد بن بكري أنه تم فتح بحث تحقيقي في الموضوع مع إحالة ملف قضية شحنة القمح الفاسد على أنظار القطب القضائي المالي والاقتصادي بالعاصمة.

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