تحجير السفر عن الإعلامي سمير الوافي

أعلن محسن الدالي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس1 ، في تصريح لإذاعة ديوان اف ام، أنه تقرر اليوم الخميس 20 ماي 2021، تحجير السفر عن الإعلامي سمير الوافي.

وأوضح الدالي، أن قرار تحجير السفر عن الوافي يأتي من أجل قضية تحيّل، تمثلت في الاستيلاء على مبلغ مالي، وذلك بناء على شكاية تقدّم بها شخص متضرر في الغرض.

وبين الدالي في تصريحه، بأنه بعد سماع جميع الاطراف من قبل قاضي التحقيق، وتقرر الإبقاء على الوافي في حالة سراح مع تحجير السفر عليه ومواصلة الأبحاث.

من جهته، كذّب الوافي في تدوينة له، ما جاء في إحدى المواقع من تفاصيل حول قضية جديدة تم التحقيق معه فيها، مؤكدا أنها قضية قديمة تعود وقائعها إلى عام 2013 وسبق أن نظر فيها القضاء وتم التحقيق معه فيها عام 2017 وتم حفظها نهائيا ثم أعيدت إثارتها على المسؤولية الخاصة.

وتتعلق القضية وفق الوافي، بقرض بنكي لشركة خاصة وليس لشخصه، وهي قديمة ومضت عليها 8 سنوات.

وبين الوافي بأنه بعد حفظ القضية وغلقها عام 2018 وحصوله على البراءة التامة تمت إثارتها مجددا عام 2020 من طرف الشركة على المسؤولية الخاصة.

وأكد الوافي أنه سيرفع قضية ضد كل من تعمد تشويهه باطلا ومن ادعى أنها قضية جديدة.

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