تحديد أسعار البذور الممتازة لمختلف أصناف الحبوب

أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه سيتم في إطار الاستعدادات لموسم الحبوب 2021/2022 وتبعا للزيادات الأخيرة في أسعار الحبوب عند الإنتاج من صابة 2021، توفير البذور الممتازة لمختلف أنواع وأصناف الحبوب بالكميات المطلوبة وأن أسعارها تم تحديدها كالتالي:
البذور الممتازة للحبوب:
- القمح الصلب : 112د/ق
- القمح اللين : 95 د/ق
- الشعير والتريتيكال : 90 د/ق
البذور التجارية العادية المراقبة:
- الشعير : 75 د/ق
العمل بنسبة 3% على سعر بيع القنطار من أصناف البذور الممتازة التي بها عقود استغلال تجاري وذلك بعنوان حقوق ألاستنباط..
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