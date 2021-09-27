تحديد أسعار البذور الممتازة لمختلف أصناف الحبوب

أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه سيتم في إطار الاستعدادات لموسم الحبوب 2021/2022 وتبعا للزيادات الأخيرة في أسعار الحبوب عند الإنتاج من صابة 2021، توفير البذور الممتازة لمختلف أنواع وأصناف الحبوب بالكميات المطلوبة وأن أسعارها تم تحديدها كالتالي:

البذور الممتازة للحبوب:

- القمح الصلب : 112د/ق

- القمح اللين : 95 د/ق

- الشعير والتريتيكال : 90 د/ق

البذور التجارية العادية المراقبة:

- الشعير : 75 د/ق

العمل بنسبة 3% على سعر بيع القنطار من أصناف البذور الممتازة التي بها عقود استغلال تجاري وذلك بعنوان حقوق ألاستنباط..

كلمات البحث :أسعار;البذور الممتازة;حبوب