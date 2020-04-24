تحديد السعر الأقصى للكمامات متعددة الاستعمالات

حددت وزارة التجارة في قرار أصدرته اليوم الجمعة، السعر الأقصى للكمامات غير الطبية متعددة الاستعمالات بـ 1850 مليم للكمامة الواحدة.

كما حددت الوزارة كذلك سعر الاقمشة المعدة لصناعة الكمامات، مشيرة الى أن كل مخالفة للأسعار التي أعلنت عنها تقع تحت طائلة القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر والمرسوم عدد 10 المؤرخ في 18 افريل 2020 .

وفي ما يلي التفاصيل الكاملة للأسعار التي أعلنت عنها الوزارة:



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