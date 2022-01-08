تحديد سعر بيع البيض بـ1100 مليما

أعلنت وزارتا التجارة وتنمية الصادرات والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ مشترك اليوم السبت، أنه تقرر تحديد هوامش ربح قصوى عند التوزيع بـ 15 مليم للبيضة على مستوى البيع بالجملة و15 مليم للبيضة على مستوى البيع بالتفصيل واعتماد سعر أقصى للبيع للعموم في حدود 1100 مليم للأربع بيضات.

ودعت الوزارتان منتجي البيض إلى الرفع من نسق الإنتاج ومد حلقات الإنتاج بما يستجيب لحاجيات التزويد والتسريع في تكوين المخزون التعديلي لشهر رمضان 2022.

كما طالبت الوزارتان المتدخلين في قطاع صنع وتجارة الأعلاف المركبة بتحيين التصريح بنشاطهم لدى الإدارات الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات باعتماد البطاقة النموذجية الملحقة بكراسات الشروط المنظمة لهذه الأنشطة في أجل أقصاه 31 جانفي 2022.

وحثت الوزارتان جميع المتدخلين بمسالك توزيع البيض على تحيين التصريح بنشاطهم وبعناوين محلات البيع والخزن لدى الإدارات الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات مرجع النظر وموافاتها بنسخ من المعرفات الجبائية، وحثهم على الانخراط في المسالك المنظمة في أجل أقصاه 31 جانفي 2022.

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