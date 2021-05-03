تحديد قيمة زكاة الفطر

أعلن مفتي الجمهورية التونسية عثمان البطيخ في بلاغ له اليوم الاثنين، أن زكاة الفطر حُدّدت هذا العام 1442 هـ – 2021 م بدينارا وسبعمائة وخمسين مليما ( 1750 مليم ) .

وأضاف ديوان الإفتاء في بلاغ له اليوم، أنه « يجب إخراجها بطلوع فجر يوم العيد وقبل صلاة العيد وأن إخراجها بعد صلاة العيد يعتبر صدقة ولا تسقط في حقه وتبقى عالقة بذمته حتى يؤديها مع حصول الإثم في ذلك، وصيامه يبقى معلقا بين السماء والأرض حتى يؤدي زكاة الفطر ».

و »يجوز إخراجها قبل يوم العيد بيومين أو ثلاثة عند المالكية، وأجاز الأحناف والشافعية إخراجها قبل ذلك ».

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