تحديد معلوم الاشتراك الشهري برياض الأطفال العموميّة بــ50 دينارا

صدر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 113 بتاريخ 18 أكتوبر الجاري، قرار يتعلق بضبط معاليم قبول الأطفال برياض الأطفال العمومية الراجعة بالنظر لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ.

وحدّدت وزارة المرأة والأسرة والطفولة معلوم الاشتراك الشهري بهذه المؤسسات بـ 50 دينارا ومعاليم التسجيل السنوي برياض الأطفال العمومية بـ 30 دينارا إضافة إلى معلوم التأمين بقيمة 5 دنانير.

وبمقتضى الفصل 3 من هذا القرار الصادر عن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ ووزيرة المالية فإنّ الأطفال من أبناء العائلات محدودة الدخل وفاقدي السند والأطفال ذوي الإعاقة وخاصة المصابين باضطرابات طيف التوحد والمنتفعين بالبرنامج الوطني للنهوض بالطفولة المبكرة هم معفيّون من هذه المعاليم.

وأبرزت الوزارة أنّ برنامج الرّوضة العموميّة يتنزّل في إطــار تعزيز الدّور الاجتماعي للدّولة وتجسيـــم مبــدأ تكافـــؤ الفـــرص بيــن جمـيع الأطفال وحقّهــم في النفاذ الى التربية قبل المدرسيّة في كلّ جهات البلاد، وهو يهدف إلى الرفع في نسبة التغطية ما قبل المدرسية في المناطق التي لا يستثمر فيها القطاع الخاص لاسيّما المناطق الحدودية والنائية ويرتكز بالأساس على إعادة توظيف بعض فضاءات الطفولة وتهيئتها لتكون رياض أطفال عموميّة مستقلّة ودامجة.

وتؤمن الدفعة الأولى من رياض الأطفال العمومية المحدثة من قبل وزارة الأسرة والمرأة الطفولة وكبار السنّ تمتّع حوالي 1700 طفل بالمناطق الداخليّة وذات الأولويّة بالحقّ في التربية ما قبل المدرسيّة نصفهم على الأقل مجانا من بين أبناء العائلات محدودة الدخل.

كلمات البحث :رياض الأطفال;معلوم الإشتراك