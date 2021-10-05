تحديد موعد رصد هلال ربيع الأول

تجرى عملية رصد هلال ربيع الأول لسنة 1443 هجري بعد غروب شمس الأربعاء 29 صفر 1443 الموافق لـــــ06 أكتوبر 2021.

وتبعا للمعطيات الفلكية بحسب المعهد الوطني للرصد الجوي، لا يمكن رؤية هلال بداية شهر ربيع الأول لسنة 1443 هجري بعد غروب شمس يوم الأربعاء 06 أكتوبر 2021 ويمكن رؤيته يوم الخميس 07 أكتوبر ابتداء من الساعة 00 و56 دقيقة بالتوقيت المحلي لمدينة تونس وذلك انطلاقا من جنوب غرب الولايات المتحدة والمكسيك و جنوب شرق المحيط الهادي ثم تباعا باتجاه الغرب .

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