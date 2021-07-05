تحديد موعد رصد هلال شهر ذي الحجة

تجرى عملية رصد هلال شهر ذو الحجة 1442 هجري بعد غروب شمس يوم السبت 10 جويلية الموافق لـ29 ذي القعدة 1442 هجري.

وأشار المعهد الوطني للرصد الجوي إلى أنه تبعا للمعطيات الفلكية فأنه يمكن رؤية هلال بداية شهر ذو الحجة لسنة 1442 هجري، بعد غروب شمس يوم السبت 10 جويلية في العديد من الدول الإسلامية على غرار تونس.

ويمكن رؤية الهلال في العالم ابتداء من الساعة الخامسة مساءا و10 دقائق بالتوقيت المحلي لمدينة تونس وذلك انطلاقا من بحر قزوين وإيران ووسط الجزيرة العربية وجنوب شرق إفريقيا ثم تباعا باتجاه الغرب كما توضحه الخريطة المصاحبة.

وسيتم الإعلان عن بداية الشهر القمري من طرف مفتي الجمهورية.

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