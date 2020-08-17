تحديد نصاب زكاة المال للعام الهجري الجديد 1442 هـ

أعلن مفتي الجمهورية التونسية عثمان البطيخ في بلاغ له اليوم الاثنين، أن نصاب زكاة المال للعام الهجري الجديد 1442 هو أربعة عشر ألفا وثلاثمائة وأربعة وستون دينارا ( 14364 د ) .
ويجب إخراج ما قدره 2,5 % على كل مال مدخر بلغ هذا النصاب أو أكثر بعد دوران الحول ( وهو العام القمري ) .
ويدفع مال الزكاة لمن يستحقه من الفقراء والمحتاجين وغيرهم ممن نصت عليهم الآية 60 من سورة التوبة ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) .
كلمات البحث :زكاة المال;نصاب
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.