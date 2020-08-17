تحديد نصاب زكاة المال للعام الهجري الجديد 1442 هـ

اخر تحديث : 17/08/2020
من قبل | نشرت في : الدين,تونس

زكاة

أعلن مفتي الجمهورية التونسية عثمان البطيخ في بلاغ له اليوم الاثنين، أن نصاب زكاة المال للعام الهجري الجديد 1442 هو أربعة عشر ألفا وثلاثمائة وأربعة وستون دينارا ( 14364 د ) .
ويجب إخراج ما قدره 2,5 % على كل مال مدخر بلغ هذا النصاب أو أكثر بعد دوران الحول ( وهو العام القمري ) .
ويدفع مال الزكاة لمن يستحقه من الفقراء والمحتاجين وغيرهم ممن نصت عليهم الآية 60 من سورة التوبة ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) .


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