تحذير من ضباب كثيف يحجب الرؤية بالطرقات السيّارة التالية

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها اليوم الخميس، عن وجود ضباب كثيف يحجب الرؤية بالطرقات السيّارة التالية:

- الطريق السيّارة أ01 من الكلم 238 مستوى محوّل صفاقس إلى الكلم 313 محوّل الصّخيرة.

- الطريق الوطنية رقم 02 من منطقة النفيضة إلى مدينة القيروان.

ودعت إدارة حرس المرور مُستعملي الطريق إلى التعديل من السرعة وأخذ الإحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان وعدم المجازفة والتقيّد بقواعد السير والجولان وإستعمال الأضواء أثناء التنقل.

يُمكن الإتصال بمكتب الإرشاد المرُوري (الإدارة العامّة للحرس الوطني) على الأرقام التالية:

71.963.512

71.960.448

كما يُمكن الإتصال جهويّا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم 193.

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