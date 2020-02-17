تحذير من ضباب كثيف يحجب الرؤية بالطريق الوطنية 08

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الاثنين، عن وجود ضباب كثيف يحجب الرؤية بالطريق الوطنية رقم 08 من منطقة السبالة ولاية أريانة إلى حدود ولاية بنزرت.

ودعت إدارة حرس المرور مُستعملي الطريق إلى التعديل من السرعة وأخذ الإحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمانعدم المجازفة والتقيد بقواعد السير والجولان وإستعمال الأضواء مع أثناء التنقل.

ويُمكن الإتصال بمكتب الإرشاد المرُوري (الإدارة العامّة للحرس الوطني) على الأرقام التالية:

71.963.512

71.960.448

كما يُمكن الإتصال جهويّا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم 193.

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