تحذير من عاصفة رملية تحجب الرؤية

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها اليوم الخميس، عن عاصفة رملية تحجب الرؤية بـ:

- الطريق السيارة أ01 (تونس/ قابس ) من الكلم 378 محول وذرف إلى الكلم 390 محول قابس الشمالية.

- كامل مرجع نظر ولاية مدنين وتطاوين

ودعت إدارة حرس المرور مستعملي الطريق إلى التعديل من السّرعة وأخذ الإحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان والتقيّد بقواعد السّير والجولان واستعمال الأضواء أثناء التنقل.

ويمكن الإتصال بمكتب الإرشاد المروري (الإدارة العامّة للحرس الوطني) على الأرقام التالية:

71.963.512.

71.960.448.

كما يُمكن الاتصال جهويّا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم 193.

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