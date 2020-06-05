تحذير من موجة تصيد جديدة تستهدف الطلبة

حذرت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية في بلاغ لها، من موجة تصيد جديدة تستهدف الطلبة وهي بصدد الإنتشار على شبكات التواصل الإجتماعي وخاصة على الفايسبوك .

وأشارت الوكالة إلى أن القراصنة يدعون خلال حملة التصيد المذكورة، أنه بإمكان الطلبة الحصول على منحة إستثنائية وذلك من خلال نشر وتقاسم نسخة زائفة لقرار رسمي كاذب وحث الطلبة على الدخول إلى رابط مشبوه يحيل إلى موقع واب زائف يحتوي على إستمارة كاذبة وذلك بهدف سرقة المعطيات الخاصة للطلبة.

وفي هذا الإطار، دعت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية إلى حذف هذه الرسالة عند تلقيها وإلى الإمتناع عن الدخول إلى الرابط المشبوه المصاحب وإلى التثبت في كل مرة من مصداقية الأخبار الواردة وذلك خاصة بالإتصال المباشر بالهياكل الرسمية المعنية قبل الإدلاء بأي معطى خاص.

وأكدت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية أنها تبقي على ذمة جميع مستعملي الشبكات المعلوماتية والأنترنات لمزيد من التوضيحات والمعطيات.

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