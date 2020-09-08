تحذير من وكالة السلامة المعلوماتية إلى الطلبة الجُدد

دعت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء، جميع الطلبة الجدد لليقظة وإتباع الحذر على إثر نشر وتقاسم بلاغ كاذب على الأنترنات وعلى مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة على صفحة الفايسبوك ينتحل فيها القراصنة صفة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويدعو البلاغ الكاذب الطلبة الجدد إلى الدخول إلى موقع واب مشبوه والإدلاء بمعطياتهم الشخصية للحصول على منحة وهو خبر لا أساس له من الصحة .

وطالبت الوكالة مستعملي الشبكات المعلوماتية ومواقع التواصل الإجتماعي بضرورة التأكد من جميع المضامين التي يتم تلقيها وبأهمية الرجوع في كل مرة إلى المصادر الرسمية والهياكل الوطنية للتأكد من مصداقية البلاغات المتداولة.

كما دعت الوكالة إلى اجتناب الإدلاء بأي معطى شخصي وخاص على الأنترنات ومواقع التواصل الإجتماعي لتجنب تمكين القراصنة من سرقتها واستغلالها.

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