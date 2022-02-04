تحركات احتجاجية بقسم الأخبار: إدارة التلفزة التونسية توضح

أعربت التلفزة التونسية في بلاغ لها اليوم الجمعة، عن أسفها للقرارات الصادرة عن فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالتلفزة، مؤكدة أن إدارة التلفزة وعلى عكس ما تم ذكره لم تتنكر لتعهداتها تجاه المطالب المهنية.

ودعت التلفزة إلى ضرورة احترام التراتيب والإجراءات الإدارية و القانونية خاصة وأن من أبرز النقاط الخلافية ما يتعلق بالمطالب المادية وبالخطط الوظيفية والتي لها انعكاسات مالية يصعب حلها في القريب العاجل ، في ظرف تمر به المؤسسة من صعوبات مالية .

وأكدت إدارة التلفزة أنها تعمل على الإسراع في إيجاد حلول لتجاوز الصعوبات التقنية واللوجستية واقتناء معدات لتوفير أحسن الظروف لعمل الصحفيين ولإنتاج مادة إخبارية بجودة عالية.

كما أكدت الإدارة أنها تعول على تفهم الصحفيين لخصوصية هذا المرفق العمومي و الحرص على الحفاظ على صورة المؤسسة و مكانتها .

وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد أقرت يوم أمس الخميس، جملة من الإجراءات ردا على اعتبرته تنكر إدارة مؤسسة التلفزة التونسية لتعهداتها السابقة تجاه المطالب المهنية ورفضها امضاء محاضر جلسات سابقة معها.

وفيما يلي قرارات النقابة:

-مواصلة الامتناع عن القيام بالأعمال الميدانية واقتصار الصحفيين المصورين على التصوير التلفزي والامتناع عن القيام بمهام خارج الاختصاص.

-امتناع رؤساء النشرات عن القيام بهذه المسؤولية كعمل إضافي بداية من الأسبوع الثاني للتحرك

-الاقتصار على العمل في أوقات العمل وفق نظام 36 ساعة أسبوعيا عدا الآحاد وأيام العطل الرسمية

-حمل الشارة الحمراء بداية من تاريخ الثامن من فيفري 2022

-مقاطعة القيام بالمونتاج وأعمال السكريبت باعتبارها أعمال خارج الاختصاص.

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