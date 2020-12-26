تحرير حواليْ 130 ألف مخالفة ماليّة لعدم إرتداء الكمامة

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم السبت، أن مجهودات الوحدات الأمنيّة التابعة لها، أسفرت في إطار مساهمتها في المجهود الوطني لمجابهة انتشار فيروس كورونا منذ انطلاق العمل بهذه الإجراءات بداية من يوم 05 أكتوبر 2020 إلى غاية يوم 25 ديسمير 2020 عن النتائج التالية:

* تحرير 129242 مخالفة ماليّة لعدم الالتزام بوضع الكمامات.

* تحرير 14212 مخالفة حظر جولان.

* تحرير 12412 مخالفة منع التنقل بين الولايات.

* غلق 662 محلات تجاريّة.

* تحرير 41814 بين محاضر ومخالفات عدم احترام تراتيب حفظ الصحّة.

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