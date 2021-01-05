تحليل PCR سلبي لكل جزائري قادم إلى تونس عبر معبر العيون ببّوش

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خلال يوم واحد: دخول 10 آلاف سائح جزائري عبر معبر ملولة سجَّل معبر ملولة الحدودي التابع لمعتمدية طبرقة يوم أمس الخميس، دخول ما يقارب 10 آلاف جزا ...

رأس جدير: إيقاف مالي قادم من ليبيا حاول اجتياز الحدود خلسة قامت دورية عسكرية يوم أمس الأربعاء، بإيقاف شخص أجنبي قادم من ليبيا حاول اجتياز الحدود خلسة ...

معبر ذهيبة وازن يسجل يوميّا دخول 5 آلاف مسافر إلى التراب التونسي نقلت إذاعة تطاوين اليوم الخميس 3أفريل 2014،أن معبر الذهيبة وازن يشهد منذ مدّة حركية مكثفة في ...

حجز مسدس وصواعق كهربائية لدى شخصين قادمين من ليبيا تمّ اليوم الأربعاء، حجز مسدس لدى شخص قادم من ليبيا في اتجاه التراب التونسي عمد إلى إخفائه بس ...