تحليل PCR سلبي لكل جزائري قادم إلى تونس عبر معبر العيون ببّوش

أعلنت سفارة الجمهورية التونسية بالجزائر في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية بالفايسبوك اليوم الثلاثاء، أنه يتعين على كافة الجزائريين المعنيين بعملية التحول إلى تونس يومي 06 و07 جانفي الجاري عبر المعبر الحدودي العيون ببوش ضرورة الاستظهار وجوبا بشهادة السلامة الصحية PCR سلبي علاوة على الوثائق التالية:
- بطاقة الإقامة التونسية بالنسبة للمقيميين.
- الملف الصحي بالنسبة للمرضى.
- بطاقة التسجيل الجامعي بالنسبة للطلبة.
- بطاقة الهوية بالنسبة للجزائريين والجزائريات المتزوجين بتونسيين وتونسيات.
- السجل التجاري التونسي بالنسبة لأصحاب الأعمال.
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