تحويرات على أوقات قطارات المسافرين بين تونس وقابس

أعلنت الشركة الوطنيّة للسّكك الحديديّة التونسيّة في بلاغ لها، أنّه توقّيًا من إنتشار فيروس كوفيد 19 و حرصًا على سلامة المسافرين و أعوان الشركة تقرّر بدايةً من يوم أمس الخميس 20 أوت 2020 إجراء تحويرات على أوقات القطارات الرّابطة بين محطّتي تونس و قابس.
وسيُصبح توقيت القطارات على النحو التالي :
1- ابتداءً من يوم 20 أوت 2020 :
- القطار المنطلق من محطة تونس على الساعة 21 و 45 دق تكون صفاقس محطة توقفه النهائية عوضاً عن محطة قابس.
2- إبتداءً من يوم 21 أوت 2020 :
- القطارات المنطلقة من محطة تونس على الساعة 05 و 45 دق و الساعة 13 و 05 دق و الساعة 21 و 45 دق تكون صفاقس محطة توقفها النهائية.
- القطارات التي كانت تنطلق من محطة قابس في اتجاه محطة تونس على الساعة 00 و 05 دق و الساعة 11 و 15 دق و الساعة 15 و 15 دق تصبح صفاقس محطة إنطلاقها.
- حذف القطار المنطلق من محطة تونس في اتجاه محطة قابس على الساعة 16 و 20 دق.
3- إبتداءً من يوم 22 أوت 2020 :
- حذف القطار المنطلق من محطة صفاقس في اتجاه محطة تونس على الساعة 06 و 55 دق.
و بالتالي سيكون توقيت القطارات على النحو الآتي :
- إنطلاقا من تونس في اتجاه صفاقس :
الساعة 05 و 45 دق.
الساعة 09 و 20 دق.
الساعة 13 و 05 دق.
الساعة 18.
الساعة 21 و 45 دق.
- إنطلاقا من صفاقس في إتجاه تونس :
الساعة 05
الساعة 01 و 05 دق.
الساعة 02 و 15 دق.
الساعة 13 و 25 دق.
الساعة 17 و 25 دق.
وأكدت الشركة أنّها بصدد متابعة الحالة الوبائيّة بجهة قابس و أنها ستوافي بالتغييرات التي قد تطرأ على توقيت قطارات المسافرين، متمنّية في هذا الصّدد الصحّة و السّلامة لكافة المواطنين و لجميع حرفائها و أعوانها.
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