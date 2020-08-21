تحويرات على أوقات قطارات المسافرين بين تونس وقابس

أعلنت الشركة الوطنيّة للسّكك الحديديّة التونسيّة في بلاغ لها، أنّه توقّيًا من إنتشار فيروس كوفيد 19 و حرصًا على سلامة المسافرين و أعوان الشركة تقرّر بدايةً من يوم أمس الخميس 20 أوت 2020 إجراء تحويرات على أوقات القطارات الرّابطة بين محطّتي تونس و قابس.

وسيُصبح توقيت القطارات على النحو التالي :

1- ابتداءً من يوم 20 أوت 2020 :

- القطار المنطلق من محطة تونس على الساعة 21 و 45 دق تكون صفاقس محطة توقفه النهائية عوضاً عن محطة قابس.

2- إبتداءً من يوم 21 أوت 2020 :

- القطارات المنطلقة من محطة تونس على الساعة 05 و 45 دق و الساعة 13 و 05 دق و الساعة 21 و 45 دق تكون صفاقس محطة توقفها النهائية.

- القطارات التي كانت تنطلق من محطة قابس في اتجاه محطة تونس على الساعة 00 و 05 دق و الساعة 11 و 15 دق و الساعة 15 و 15 دق تصبح صفاقس محطة إنطلاقها.

- حذف القطار المنطلق من محطة تونس في اتجاه محطة قابس على الساعة 16 و 20 دق.

3- إبتداءً من يوم 22 أوت 2020 :

- حذف القطار المنطلق من محطة صفاقس في اتجاه محطة تونس على الساعة 06 و 55 دق.

و بالتالي سيكون توقيت القطارات على النحو الآتي :

- إنطلاقا من تونس في اتجاه صفاقس :

الساعة 05 و 45 دق.

الساعة 09 و 20 دق.

الساعة 13 و 05 دق.

الساعة 18.

الساعة 21 و 45 دق.

- إنطلاقا من صفاقس في إتجاه تونس :

الساعة 05

الساعة 01 و 05 دق.

الساعة 02 و 15 دق.

الساعة 13 و 25 دق.

الساعة 17 و 25 دق.

وأكدت الشركة أنّها بصدد متابعة الحالة الوبائيّة بجهة قابس و أنها ستوافي بالتغييرات التي قد تطرأ على توقيت قطارات المسافرين، متمنّية في هذا الصّدد الصحّة و السّلامة لكافة المواطنين و لجميع حرفائها و أعوانها.

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