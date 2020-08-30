تحويرات على أوقات قطارات نقل المسافرين الرابطة بين تونس وقابس

تعلم الشركة الوطنيّة للسّكك الحديديّة التونسيّة حرفاءها الكرام أنّه تبعا لتطوّرات الحالة الوبائيّة بجهة قابس، فإنّه تقرّر بداية من يوم 31 أوت 2020 إجراء التحويرات التالية على توقيت قطارات نقل المسافرين على خطّ تونس – قابس :

1- القطارات التي تنطلق من محطة تونس على :

- الساعة 05 و 45 دق

- الساعة 13 و 05 دق

- الساعة 21 و 45 دق

تكون العوينات محطّة توقفها النهائية عوضا عن محطة صفاقس.

2- القطارات التي كانت تنطلق من محطة صفاقس في اتجاه محطة تونس تصبح العوينات محطة انطلاقها، و تنطلق القطارات من هذه المحطة على النحو التالي :

- الساعة 11 و 42 دق

– الساعة 15 و 41 دق

- الساعة 00 و 32 دق (ابتداءً من يوم 01 سبتمبر 2020).

كما تعلم الشركة أنّها بصدد متابعة مستجدات الحالة الوبائية و أنّها ستوافي السادة الحرفاء بالتغييرات المتعلّقة بتوقيت قطارات نقل المسافرين تباعًا، متمنّية الصحة و السلامة لكافة المواطنين و لجميع حرفائها و أعوانها.

كلمات البحث :أوقات;تونس;قابس;قطارات;مسافرين