تحوير جزئي لحركة المرور على مستوى محطة بوشوشة للمترو

أعلنت شركة النّقل بتونس في بلاغ أًصدرته اليوم الجمعة، أن حركة المرور ستشهد في مستوى محطة بوشوشة لخط المترو رقم 4، تحويرا جزئيا بداية من يوم الأحد 22 ديسمبر 2019 على الساعة الخامسة مساء إلى غاية يوم الأحد 29 ديسمبر2019 على الساعة الخامسة صباحا.

ويعود هذا التحوير إلى أشغال لتحسين البنية التحتية المزمع القيام بها على مستوى تقاطع شارعي 20 مارس والحرية في مستوى محطة بوشوشة لخط المترو رقم 4، سيتمّ بموجبها غلق هذا المفترق على مستوى حرمة السكة من الجهتين.

وأشارت الشركة إلى أن حركة مرور السيارات المتجهة لشارع الحرية بحي الروضة ستكون عبر شارع الطيب المهيري (باردو).

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