تحوير على بعض قطارات نقل المسافرين على الخطوط البعيدة

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغ لها، عن إجراء تحويرات على بعض قطارات نقل المسافرين على الخطوط البعيدة.

سيكون التحوير على النحو التالي :

- استئناف السفرات من محطة تونس نحو محطة قابس على الساعة 06 و 15 دق و الساعة 13 و 05 دق بداية من يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020.

- حذف مؤقت للقطار الذي ينطلق من محطة قابس على الساعة 06 صباحا يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 على أن يستأنف سيره بداية من يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020 في توقيته المعتاد فضلا عن القطار المنطلق يوميا على الساعة 11 و 15 دق.

- استئناف السفرات من محطة تونس في اتجاه محطة قفصة بداية من يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 على الساعة 09 و 20 دق، و بداية من يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020 على الساعة 08 صباحا من محطة قفصة في اتجاه محطة تونس.

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