تحويل جزئي لحركة المرور بالنفق المتواجد على مستوى الطريق الشعاعية إكس

أعلنت وزارة التجهيز و الإسكان و البنية التحتية في بلاغ لها اليوم السبت، لكافة مستعملي الطريق القادمين من الطريق الشعاعية إكس والطريق الوطنية رقم 8 والقاصدين الشرقية 1 والعاصمة والبحيرة والمرسى مرورا بشارع ياسر عرفات أنه سيتم غلق النفق قصد إتمام الأشغال على مستوى مخرجه أمام مطار تونس قرطاج وذلك لاستكمال إنجاز أشغال مشروع الوصلة الرابطة بين الطريق الشعاعية إكس والطريق الوطنية رقم 10 بولاية تونس.

وأشارت الوزارة إلى أنه بإمكان العربات مواصلة السير والإنعراج يمينا بالطريق المحاذية لمدخل النفق وذلك لمدة 5 أيام متتالية بداية من يوم الأحد 08 نوفمبر 2020.

هذا ودعت الوزارة كافة مستعملي الطريق لتوخي الحذر والتخفيض من السرعة مع الاعتذار على إزعاجهم.

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