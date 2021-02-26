تحويل جزئي لحركة المرور بنفق شارع ياسر عرفات على مستوى مطار قرطاج

أعلنت وزارة التجهيز و الإسكان و البنية التحتية في بلاغ لها اليوم الجمعة، في إطار استكمال إنجاز أشغال مشروع الوصلة الرابطة بين الطريق الشعاعية إكس والطريق الوطنية رقم 10 بولاية تونس، لكافة مستعملي الطريق القادمين من العاصمة (الطريق الوطنية رقم 8) والمرسى (الطريق الوطنية رقم 9) مرورا بشارع ياسر عرفات (أمام مطار تونس قرطاج) والقاصدين أريانة وبنزرت والمناطق المتفرعة من الطريق الشعاعية إكس أنه سيتم غلق النفق قصد إتمام الأشغال على مستوى مخرجه حيث بإمكان العربات مواصلة السير والانعراج يمينا بالطريق المؤدية إلى مأوى المطار مرورا بمركز الفرز البريدي وذلك يوم الجمعة 26 فيفري 2020 من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الثامنة ليلا.

هذا ودعت الوزارة كافة مستعملي الطريق لتوخي الحذر والتخفيض من السرعة مع الاعتذار على إزعاجهم.

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