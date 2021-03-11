تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى الطريق الوطنية رقم 8 بولاية تونس



أعلنت وزارة التجهيز والإسكان و البنية التحتية في بلاغ لها اليوم الخميس، لكافة مستعملي الطريق الوطنية رقم 8 أنه سيتم تحويل جزئي لحركة المرور بها كما يلي:

*غلق جزء من الطريق الوطنية رقم 8 (اتجاه أريانة- تونس) والممتد بين الطريق الفرعية الرابطة للطريق الوطنية رقم 9 والمدخل المؤدي إلى مونبليزير، وذلك يومي الخميس 11/03/2021 والجمعة 12/03/2021 من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا حيث بإمكان العربات القادمين من أريانة الانعراج يمينا ومواصلة السير نحو شارع خير الدين باشا ثم الرجوع إلى الطريق الوطنية رقم 8 عبر مونبليزير.

*غلق جزء من الطريق الوطنية رقم 8 (اتجاه تونس- أريانة) والممتد بين الطريق الفرعية المؤدية إلى المرسى والمدخل المؤدي إلى الطريق الوطنية رقم 9 (شارع خير الدين باشا) ، وذلك يوم السبت 13/03/2021 من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا بإمكان العربات القاصدين أريانة مواصلة السير والانعراج يمينا نحو محول الفرات فشارع ياسر عرفات (مرورا بمطار تونس قرطاج) ثم الطريق الوطنية رقم 8 .

وأرجعت الوزارة سبب التحول إلى مواصلة إنجاز أشغال مشروع محول الطريق الشعاعية إيكس 2 – الطريق الوطنية رقم 9 – الرابطة شمال جنوب وشارع عبد العزيز الكامل بولاية تونس.

هذا ودعت الوزارة كافة مستعملي الطريق لتوخي الحذر والتخفيض من السرعة .

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