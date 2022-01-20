أعلنت وزارة الصحة عن تحيين بورتوكول العزل الصحي للحالات الإيجابية في الأوساط المهنية، تبعا لتوصيات اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا.
وبينت الوزارة بأن فترة العزل الصحي لمدة 5 أيام بعد صدور نتيجة تحليل مخبري إيجابية وفي صورة تواصل الأعراض يتم تمديد فترة العزل الصحي إلى 7 أيام.
ويكون استئناف العمل في كل الحالات دون الاستظهار بتحليل مخبري جديد بعد انتهاء فترة العزل الصحي.
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