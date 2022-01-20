تحيين بورتوكول العزل الصحي للحالات الإيجابية في الأوساط المهنية

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ألمانيا تعلن عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا أعلنت السلطات الألمانية تسجيل أول إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا الجديد، مشيرة إلى أنّ المصاب رجل ...

جندوبة: 507 إصابة و29 حالة وفاة بكورونا منذ بداية الوباء أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة اليوم الثلاثاء، أنه تم منذ بداية جائحة كورونا تسجيل 50 ...

منوبة: تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أكدت ولاية منوبة في بلاغ لها مساء اليوم الأربعاء، أن الحالات الإيجابية 32 حالة بعد إضافة ...