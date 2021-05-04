تخصيص الممر الأيمن على الطرقات لسيارات الإسعاف والأمن والحماية

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه تقرر بداية من اليوم، في إطار مواصلة تطبيق الإجراءات المتخذة لمجابهة إنتشار فيروس كورونا، وحرصا على الأخذ بعين الإعتبار الحالات الإستثنائية، تخصيص ممر خاص (السبيل الأيمن)، على مستوى كل نقاط المراقبة الترتيبية المؤمنة من قبل وحدات الأمن والحرس الوطنيين بكامل تراب الجمهورية، يستعمل كممر للعربات ذات الأولوية.

ويقصد بالعربات ذات الأولوية :

* سيارات الإسعاف بكل أنواعها.

* آليات وحدات الديوان الوطني للحماية المدنية.

* مختلف وسائل وحدات الأمن والحرس الوطنيين والسيارات والآليات التابعة للجيش الوطني.

* العربات الخاصة المقلة للحالات الصحية الإستعجالية.

هذا ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى ضرورة التقيّد بهذه الإستثناءات وعدم إعتماد المسالك المخصصة للعربات ذات الأولوية إلا في الحالات الصحية الإستعجالية بغاية تسهيل عمليات إسعاف المواطنين وإنقاذهم ونجدتهم.

كما أكدت الوزارة على أن وحداتها ستتولى إتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة ضد كل من يثبت إستعماله لهذه الممرات دون سبب مبرر لذلك.

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