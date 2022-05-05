تخصيص 250 ألف دينار لفائدة مشروع صيانة وترميم سوق جارة

عقد المعتمد الاول المكلف بتسيير ولاية قابس صابر البنبلي اليوم الخميس 05 ماي 2022، بحضور المدير الجهوي للحماية المدنية العميد عادل بوعزيزي والمندوب الجهوي للشؤون الثقافية محمد الدغسني وياسين لكحل ممثل المعهد الوطني للتراث ندوة صحفية سلط فيها الضوء بمعية المشاركين في هذه الندوة على كل الجوانب المتعلقة بحريق سوق جارة الذي جد يوم 02 ماي 2022.

وبين صابر البنبلي ان خطة العمل التي تم اعتمادها بعد الاتفاق عليها من قبل خلية ازمة حريق سوق جارة في اجتماعها الاول الذي انعقد مباشرة بعد استكمال عملية اطفاء الحريق من قبل الحماية المدنية قد ارتكزت على تنظيف هذه السوق بما سيمكن من استكمال الاختبار الدقيق الذي يقوم به فريق مختص من المهندسين المتطوعين من ابناء الجهة ليتولى على ضوء ذلك وفي وقت وجيز المعهد الوطني للتراث اعداد الملف الفني المتعلق بالاشغال التي سيتم انجازها.

وبين المعتمد الاول المكلف بتسيير ولاية قابس ان العديد من الاطراف قد عبرت عن استعدادها للتبرع لفائدة مشروع ترميم وصيانة سوق الحناء، مشيرا الى انه قد تم في هذا الاطار فتح حساب جاري باسم هذه السوق من قبل اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي وان هذا الحساب يبقى الجهة الوحيدة التي يمكن توجيه التبرعات اليها معبرا عن ترحيبه بكل المبادرات التي تتم في اطار القانون.

وبين صابر البنبلي بأن المجلس الجهوي سيُخصص 250 ألف دينار لفائدة مشروع صيانة وترميم سوق جارة الذي سيكون مشروعا متكاملا محافظا على الطابع التاريخي لهذه السوق، مشيرا الى ان الخطة التي يتم الاشتغال عليها تقوم على استئناف التجار لنشاطهم في اقرب الاجال وعلى عودتهم الى متاجرهم في اسرع وقت ممكن وعلى تهيئة سوق الحناء بالكامل.

وتوجه المعتمد الاول بالشكر والتقدير للحماية المدنية وللتجار والمواطنين ولبلدية قابس والتجهيز والتراث والثقافة ومكونات المجتمع المدني على العمل الذي قاموا به جميعا في التعامل مع هذا الحريق وتداعياته.

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