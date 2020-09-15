تخصيص 32 مليون دينار للانطلاق فورا في صيانة 400 مؤسسة تعليمية

قرر رئيس الحكومة هشام مشيشي عقب زيارة أداها نهاية الأسبوع المنقضي إلى عدد من المؤسسات التعليمية، تخصيص مبلغ 32 مليون دينار للانطلاق فورا في صيانة 400 مؤسسة تعليمية لتلافي النقائص التي تمت معاينتها، على أن تنتهي الأشغال خلال النّصف الأوّل من شهر أكتوبر.

كما أقر المشيشي جملة من الإجراءات العاجلة والفورية، وتتمثل في:

- تكليف المقاولات الصغرى المحدثة في إطار برنامج « جيل جديد من الباعثين » في مجال تعهد وصيانة وتوسعة المؤسسات التربوية، بالتدخّل الفوري لإنجاز أشغال صيانة دورات المياه وتوفير الماء الصالح للشراب وفق إجراءات مبسطة، وذلك بعد إمضاء قرار المصادقة على كرّاس الشروط المتعلّق بممارسة نشاط المقاولات الصّغرى مساء اليوم من قبل رئيس الحكومة.

- دعوة مختلف مكونات المجتمع من منظمات وطنية وفاعلين اقتصاديين ومنظمات مجتمع مدني لمعاضدة مجهودات الدولة في صيانة المؤسسات التربوية.

-استئناف مشاريع أشغال صيانة وتوسعة المؤسّسات التربوية والتسريع في نسقها وذلك بعد رفع العراقيل الإجرائية التي حالت دون استغلال الإعتمادات الموضوعة على ذمّة الدّولة التونسية من قبل المانحين الدّوليين.

هذا وشدد رئيس الحكومة على ضرورة الإحاطة بالمؤسسات المعنية ومتابعة الإجراءات المتّخذة مع تحميل كل الأطراف لمسؤوليتها كاملة في ما يتعلق باحترام الآجال والإنجاز وفق الجودة المطلوبة.

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