تخفيض أسعار مواد أساسية بالمساحات التجارية الكبرى

أعلنت الغرفة الوطنية للمساحات التجارية الكبرى الممثلة للعلامات التجارية » كارفور، جيان، المغازة العامة و مونوبري » في بلاغ صدر اليوم الجمعة، تخفيض أسعار بيع العديد من المنتوجات الاساسية التي يتزايد الطلب عليها في هذه الفترة بداية من يوم 11 جويلية 2022.

وبينت الغرفة أنها ستخفض أسعار الزيوت النباتية والمصبرات ومواد التنظيف والمياه و المشروبات الغازية وذلك في إطار مواصلة مجهوداتها الإجتماعية دعما للقدرة الشرائية للمواطن خلال الظروف الإستثنائية التي تمر بها تونس.

وأكد رئيس الغرفة الوطنية للمساحات التجارية الكبرى التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الهادي بكور ، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن حملة التخفيض ستستمر على مدى 3 أسابيع.

وأضاف بكور، في سياق متصل، أن معدل التخفيضات الممنوحة من قبل المساحات التجارية الكبرى على هذه المواد ستتراوح ما بين 5 و 10 بالمائة.

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