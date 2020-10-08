تخفيض سعر الغازوال دون كبريت والإبقاء على أسعار البنزين والغازول العادي

أعلنت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم في بلاغ لها مساء اليوم الخميس، أنه تطبيقا لآلية التعديل الاوتوماتيكي لأسعار بعض المواد البترولية، وعلى إثر الاجتماع الشهري للجنة الفنية المكلفة بضبط الأسعار المنعقد يوم أمس 7 أكتوبر 2020 تقرر ضبط أسعار البيع للعموم بداية من منتصف هذه الليلة 09 اكتوبر 2020 .

وستكون أسعار البيع كما يلي:

- البنزين الخالي من الرصاص :الإبقاء على سعر البيع للعموم دون تغيير أي : 1915 مليم للتر

- الغازوال العادي : الإبقاء على سعر البيع للعموم دون تغيير أي : 1470 مليم للتر،

- الغازوال بدون كبريت التخفيض في سعر البيع للعموم ب25 مليم للتر ليصبح السعر الجديد: 1675 مليم للتر .

كما أعلنت الوزارة أن أسعار بيع بقية المواد البترولية لم يطرأ عليها أي تغيير.

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