تدابير وقائية لنقل تونس: تقليص طاقة الاستيعاب للنصف والاقتصار على حاملي التصاريح



أعلنت شركة النقل بتونس في بلاغ لها اليوم الخميس، أنّـه عملا بمقتضيات الحجر الصحي الموجّـه في مرحلته الأولى سيتمّ بداية من يوم الإثنين 4 ماي 2020 إسداء خدمات النقل العمومي بمختلف ولايات تونس الكبرى باعتماد عدد من المعايير الأساسية.

وفيما يلي المعايير المتّخذة:

1/ التقليص في طاقة استيعاب عربات النقل بـنسبة 50 % لما هو مرخّص به للاستغلال وهو ما يوافق :

- 40 شخصا بالنسبة للحافلات العادية

- 65 شخصا بالنسبة للحافلات المزدوجة

- 120 شخصا بكلّ عربة من عربات المترو أو قطار ت.ح .م أي 240 شخصا بالسفرة الواحدة

2/ الاقتصار على نقل حاملي التصاريح أو استمارات التصريح على الشرف بعد الاستظهار بها وجوبا قبل الصعود

3 / تفاديا للتداول النقدي سيتم توفير سندات نقل جديد من فئة البطاقات الأسبوعية والاشتراكات الشهرية سيتم توفيرها كامل أيام الأسبوع بكافة نقاط البيع الأرضية وبالمحطات الرئيسية والفرعية

4/ إجبارية وضع الكمامات من قبل كافة المسافرين وأعوان الشركة

5/ تعقيم وتطهير منتظم لجميع وسائل النقل وضمان استمرار مرفق نقل نظيف وصحي .

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