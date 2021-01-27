تدريبات عسكرية مشتركة تونسية تركية في مجال القوات الخاصة

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه تمّ في إطار التعاون التونسي التركي، خلال الفترة من 17 إلى 25 جانفي 2021، تنفيذ تدريبات عسكرية مشتركة بتركيا، شاركت فيها تشكيلة عسكرية من فيلق القوات الخاصة لكلا البلدين.

ومثل هذا النشاط فرصة لتبادل الخبرات وتطوير القدرات العملياتية للجانبيْن.

وكشفت وزارة الدفاع التركية في بلاغ لها، بأنه تمّ خلال التمرين العسكري، التدريب على أساليب الدعم الطبي وحرب المدن بالإضافة إلى التدريب على الرمايات السريعة بحضور وفود عسكرية رفيعة من كلا البلدين، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تستمر هذه المناورات، التي أجريت لأول مرة في هذا العام، بين القوات الخاصة التركية والتونسية في السنوات المقبلة.

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