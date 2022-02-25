تدشين جناح باسم الرّاحل فتحي ناصف بمستشفى الرّازي

أشرف وزير الصحّة علي المرابط صباح اليوم الجمعة 25 فيفري 2022، على تدشين جناح باسم الرّاحل فتحي ناصف بقسم الطبّ النّفسي « ابن سيناء » بمستشفى الرّازي للأمراض النّفسيّة والعقليّة بمنّوبة اعترافا بما قدّمه الدكتور ناصف في مجال اختصاصه، وكان ذلك بحضور والي الجهة محمد شيخ روحو وعدد من إطارات الوزارة والمستشفى.

وبالمناسبة، ثمّن وزير الصحّة هذا الإنجاز الجديد الذّي يتزامن مع الذّكرى السنويّة الأولى لوفاة الأستاذ فتحي ناصف الذّي ترأّس قسم « ابن سيناء » واللّجنة الطبّية للمستشفى لسنوات، مشيدا بخصاله وكفاءته العلميّة ومساهماته في تكوين أجيال من الأطبّاء والأخصّائيين النّفسيين وتطوير مجالات الإحاطة بالمرضى.

ويذكر أنّ أشغال تهيئة جناح المرحوم الأستاذ فتحي ناصف وتوسعته كانت قد تمّت بالشّراكة والتّعاون بين كلّ من وزارة الصحّة وإدارة المستشفى ومؤسّسة تونس للتّنمية حسب المقاييس الدّولية العصريّة للسّلامة في مجال الطبّ النّفسي.

ويحتوي هذا القسم على فضاءات للعيادات ومتابعة المرضى، إلى جانب قاعة متعدّدة الاختصاصات للإحاطة والتأهيل وغرف للإقامة فضلا عن البناءات الوظيفيّة الأخرى ومساحة خضراء.

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