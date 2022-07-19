تدشين ساحة باسم الفنانة الراحلة «نعمة» في البحيرة

تمّ يوم أمس الاثنين 18 جويلية 2022، تدشين ساحة باسم الفنانة الراحلة « نعمة » بمفترق شارع الصادق المقدم، شارع الشيخ زايد، البحيرة وذلك تخليدا لذكراها ولما قدمته طيلة مسيرتها الفنية.

كما تم أيضا تركيز نسخة مكبرة من العمل الفني الحائز على الجائزة الكبرى لمدينة تونس نسخة 2008 تحمل عنوان « سر السلام » للنحات « محرز بن محمد اللوز ».

وقد أشرفت على موكب التدشين سعاد بن عبد الرحيم رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة وحضره ثلة من مستشاري بلدية تونس والإدارات البلدية المشرفة على المشروع وبعض أفراد عائلة الفنانة الراحلة » نعمة « .

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