تدشين شارع ونصب تذكاري محاذي للسّفارة الأمريكيّة بتونس باسم الشّهيد توفيق الميساوي



أشرف رئيس الحكومة المكلّف بإدارة شؤون وزارة الدّاخليّة هشام مشيشي صباح اليوم السّبت 06 مارس 2021، على إحياء الذّكرى الأولى لاستشهاد الرّائد « توفيق الميساوي » رفقة سفير الولايات المتّحدة الأمريكيّة بتونس دونالد بلوم.

وتولى رئيس الحكومة هشام مشيشي بالمناسبة وضع إكليل من الزّهور ترحّما على روحه الشهيد الطّاهرة، كما قام بتدشين الشّارع المحاذي للسّفارة الأمريكيّة بتونس باسم الشّهيد الرّائد توفيق الميساوي »، مطّلعا بهذه المناسبة على المجسّم ثلاثي الأبعاد الخاصّ بالنّصب التّذكاري المخلد لتضحياته الجسام، هذا اضافة الى إعطاء إشارة انطلاق أشغال تركيزه.

كما، ألقى سفير الولايات المتّحدة الأمريكيّة بتونس دونالد بلوم ورئيس الحكومة المكلّف بإدارة شؤون وزارة الدّاخليّة كلمتين ترحّما من خلالها على روح الشّهيد الذي أسلّم روحه دفاعا عن حرمة الوطن، كما استذكر بذات المناسبة كلّ شهداء المؤسّسة الأمنيّة، مؤكّدا وقوف وزارة الدّاخليّة بكلّ هياكلها ومنتسبيها إلى جانب عائلاتهم.

وقد كانت هذه الذّكرى فرصة تحادث خلالها رئيس الحكومة هشام مشيشي مع عائلة الشّهيد الرّائد توفيق الميساوي للإطمئنان عليهم والرفع من معنوياتهم معربا عن افتخار تونس بالتضحيات التي قدّمها والدهم وكلّ شهداء المؤسّسة الأمنية الأبرار.

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