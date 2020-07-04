بكلفة مليون دينار: تدشين قسم الإستعجالي الجديد بالمستشفى المحلي برأس الجبل

أدى وزير الصحة عبد اللطيف المكي ظهر اليوم السبت 4 جويلية 2020، زيارة عمل إلى ولاية بنزرت تولى خلالها تدشين قسم الإستعجالي الجديد بالمستشفى المحلي حسان بالخوجة براس الجبل الذي تم إنجازه بالتعاون مع المجتمع المدني بتكاليف تقدر بمليون دينار.
وقد أشاد عبد اللطيف المكي بهذه المناسبة بدور المجتمع المدني في دعم جهود الدولة للنهوض بالمرفق العمومي للصحة والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المسداة للمواطنين بكافة جهات البلاد.
كلمات البحث :رأس الجبل;قسم الإستعجالي
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