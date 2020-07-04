بكلفة مليون دينار: تدشين قسم الإستعجالي الجديد بالمستشفى المحلي برأس الجبل

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بمركب غدير القلة: تدشين مشروعين بكلفة تناهز 30 مليون دينار تمّ صباح اليوم الأربعاء، بمركب غدير القلة بولاية تونس لإنتاج المياه الصالحة للشراب، تدشين مش ...

قرارات هامة للنهوض بالقطاع الصحي بولاية قابس أقر المجلس الجهوي للصحة الخاص بولاية قابس المنعقد بمقر وزارة الصحة اليوم الخميس 20 جوان 20 ...

جربة: تدشين أول محطة لتحلية مياه البحر بـ180 مليون دينار تمَّ بعد ظهر اليوم الأربعاء 2 ماي 2018، تدشين أول محطة لتحلية مياه البحر في جزيرة جربة بكلفة ...