تدشين محطة فوطوضوئية تمّ تركيزها بمقر وزارة الفلاحة

أشرف وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي اليوم الخميس 18 ماي 2023، على تدشين محطة فوطوضوئية 70 كيلو وات، تمّ تركيزها بالوزارة في إطار مشروع التّعاون التونسي الإيطالي: « استعمال الطاقات المتجددة لتنمية القطاع الفلاحي بتونس »، بحضور المدير التنفيذي للمركز المتوسطي للطاقات المتجددة Marco polverariمن الجانب الإيطالي والمدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة فتحي الحنشي وثلة من الاطارات العليا بالوزارة.

وستمكن هذه المحطة من الاقتصاد في الطاقة في حدود 30 % من الاستهلاك وبالتالي التقليص من الكلفة بـ 20 %.

وبالمناسبة تقدّم الوزير بالشكر الى الجانب الإيطالي على دعمه المتواصل للقطاع الفلاحي والى كل المتدخلين في إنجاز هذه المحطّة، معتبرا أن هذه المحطّة هي خطوة أولى سيقع تدعيمها وتعميمها لما لها من أهميّة في تقليص استعمالات الطاقة وبالتّالي الحفاظ على المال العمومي.

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