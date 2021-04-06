تدشين مدرسة الفرصة الثانية بباب الخضراء

أشرف رئيس الحكومة هشام المشيشي الثلاثاء 06 أفريل 2021، على تدشين مدرسة الفرصة الثانية بباب الخضراء والتي ستمكن في مرحلة أولى نحو 1000 تلميذ منقطع عن الدراسة، يتراوح بين 12 و18 سنة، من العودة إلى التعليم.

وبين وزير التربية فتحي السلاوتي بأن الغاية من إحداث مدرسة الفرصة الثانية هي إعادة تأهيل من انقطعوا عن الدراسة وتكوينهم لضمان عودتهم للمدارس أو توجيههم إلى مراكز التكوين المهني.

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