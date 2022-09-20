تدشين «مركز التميز الإقليمي للشباب في المنطقة العربية»

تولى وزير الشباب والرياضة كمال دقيش مساء اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022، تدشين « مركز التميز الإقليمي للشباب في المنطقة العربية » معلنا انطلاق نشاطه رسميا بمقر المرصد الوطني للشباب وذلك بحضور سفراء وممثلي عدد من الدول العربية والمديرة الإقليمية المساعدة للمنطقة العربية لصندوق الأمم المتحدة للسكان كارينا نرسيسيان والأمين العام المساعد مدير مكتب تونس لجامعة الدول العربية محمد صالح بن عيسى ورئيس الديوان شكري بن حسن ومدير عام المرصد الوطني للشباب فؤاد العوني وعدد من ممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

ويعتبر اطلاق هذا المركز هو احد مخرجات النسخة الثانية لمنتدى الشباب في المنطقة العربية الذي انعقد في تونس سنة 2019 حيث يهدف الى :

*مأسسة منتدى الشباب في المنطقة العربية وإتاحة مساحة لتبادل الخبرات والابتكار.

*تقديم خدمات فنية تستجيب لاحتياجات الشباب والمسؤولين وصناع القرار المعنييين بقضايا الشباب في الدول العربية وعلى المستوى الإقليمي لدعم سياسات تمكين الشباب وتعزيز مشاركته في مواقع صنع القرار.

*المساهمة في توفير معرفة افضل بوضع المراهقين والشباب في المنطقة العربية بما في ذلك خصائصهم ورؤاهم واولوياتهم واحتياجاتهم وصياغة مشاريع البحث وجمع البيانات وتحليلها ونشرها وفق منهج تشاركي.

*تنمية قدرات الشباب وقادة قطاع الشباب وتعزيز مهاراتهم بناء على برامج علمية متكاملة.

*تعزيز مشاركة الشباب في تطوير وتنفيذ المبادرات الإقليمية التي تسهل الحوار والسلام والابتكار.

*المساهمة في تطوير وتنفيذ سياسات واستراتيجيات وبرامج الشباب في المنطقة العربية.

*توفير فرص للتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة للشباب على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كلمات البحث :المنطقة العربية;تدشين;مركز