تمّ اليوم الثلاثاء 19 ماي 2020، تدشين مقر صندوق الزكاة ببلدية الكرم، وذلك استنادا إلى الفصل 138 من قانون الجماعات المحلية.
وتم وضع حساب مفتوح أمام الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لإيداع الأموال .
وتُشرف على الصندوق:
– هيئة إدارية لقبول ملفات طالبي الانتفاع بناء على دليل للتمتع وتشرف عليها عربية الطرابلسي
– هيئة شرعية تهتم بأحكام وفقه الزكاة يشرف عليها الشيخ أحمد الشريف قلنزة
– هيئة رقابية تتكون من أعضاء المجلس البلدي التي تصادق على المقترحات والصرف.
كلمات البحث :بلدية الكرم;تدشين;صندوق الزكاة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.