تدشين مقر صندوق الزكاة ببلدية الكرم

اخر تحديث : 19/05/2020
من قبل | نشرت في : الإقتصاد,تونس

زكاة

تمّ اليوم الثلاثاء 19 ماي 2020، تدشين مقر صندوق الزكاة ببلدية الكرم، وذلك استنادا إلى الفصل 138 من قانون الجماعات المحلية.
وتم وضع حساب مفتوح أمام الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لإيداع الأموال .
وتُشرف على الصندوق:
– هيئة إدارية لقبول ملفات طالبي الانتفاع بناء على دليل للتمتع وتشرف عليها عربية الطرابلسي
– هيئة شرعية تهتم بأحكام وفقه الزكاة يشرف عليها الشيخ أحمد الشريف قلنزة
– هيئة رقابية تتكون من أعضاء المجلس البلدي التي تصادق على المقترحات والصرف.


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