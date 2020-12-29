تدشين وحدة العزل بقسم الأمراض الجرثومية بمستشفى فرحات حشاد

تم اليوم الثلاثاء، تدشين وحدة العزل بقسم الأمراض الجرثومية بمستشفى فرحات حشاد بعد إعادة تهيئتها عبر شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، تحت إشراف رئيس الحكومة هشام المشيشي، ليكون بذلك أول قسم من نوعه في تونس وفي شمال إفريقيا وفقا للمواصفات العالمية.

وقام رئيس الحكومة بتسليم سيارات اسعاف صنف « ب » إلى مديري مستشفيات كندار وهرڨلة ومساكن لتعزيز قدرات هذه المستشفيات الجهوية في مجابهة فيروس كورونا.

وكان رئيس الحكومة أدى صباح اليوم، زيارة إلى ولاية سوسة للاطلاع على سير العمل بالأقسام المخصصة لإيواء مرضى « كوفيد-19″ بالمستشفى الجامعي « سهلول » ومستشفى فرحات حشاد وكان في استقباله وزير الصحة ووالية سوسة وعدد من نواب الجهة.

واستهل رئيس الحكومة زيارته إلى المستشفى الجامعي سهلول بمعاينة وحدة مخبر التحاليل الفيروسية المخصصة لاعداد التحاليل والدراسات حول تطور فيروس كورونا كما اطلع على استعدادات الإطار الطبي وشبه الطبي في وحدة زرع الأعضاء المخصصة لإيواء مرضى « كوفيد-19″ والتي تقدر تكلفة انجازها بحوالي 1 مليون دينار واستقبلت لحد الٱن 125 وافدا.

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