تدشين وحدة المستشفى النّهاري ووحدة طبّ سرطان الأطفال بمعهد صالح عزيز

انتظم ظهر اليوم الثلاثاء 05 أفريل 2022، بمعهد صالح عزيز للأمراض السّرطانيّة بالعاصمة موكب تدشين وحدة المستشفى النّهاري ووحدة طبّ سرطان الأطفال بحضور وزير الصحّة علي المرابط ورئيسة نادي روتاري قرطاج الأفق ليلى المرساوي بعد أن تكفّل نادي روتاري قرطاج الأفق بكامل أشغال إعادة التهيئة لكامل المبنيين وتزويق وتأثيث فضاء للإعلامية بوحدة طبّ سرطان الأطفال.

وأشاد وزير الصحّة بهذه المناسبة بالمبادرات المتجدّدة لنادي روتاري قرطاج الأفق الإجتماعيّة والتّضامنيّة ومعاضدته لمجهودات وزراة الصحّة من خلال تقديم المساعدات والدّعم للمستشفيات خاصّة منذ ظهور جائحة كوفيد-19، مذكّرا بالالتزام الدّائم لنوادي روتاري – تونس وبتقاليدها العريقة في دعم المشاريع والبرامج الصحية الوطنيّة والإحاطة بالفئات الهشّة.

من جهة أخرى، زار علي المرابط عددا من المرضى المقيمين بالمستشفى واطّلع على ظروف العمل ببعض الأقسام الطبية والإستشفائيّة.

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